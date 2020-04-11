北部酒店女公關確診，衛生單位懷疑感染源與工作型態有關，從公館發病前接觸的對象著手進行疫調。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天衛生單位已經前往酒店，該女公關3/23到4/3上班期間所接觸的客人與工作人員都有掌握到，目前新增的6名客人仍在進一步調查和採檢中，一切疫調仍在進行中。

(中時 )