新冠肺炎近日再爆社區隱憂，北部30多歲女性確診個案（案379）被起底是酒店女公關，冒病上班的後果導致指揮中心下達全國酒店、舞廳禁令。指揮中心此舉盼能消除大眾擔憂，卻引起酒店業者反彈，甚至，也讓醫師看不下去。新北市立聯合醫院洪浩雲醫師對酒店停業坦承「我不樂見」。

聯合醫院三重院區醫師洪浩雲表示，「話說之前金巴黎確診台商也沒傳染給護國舞姬，如果今天酒店公關確診就關所有酒店，那之前白牌司機不幸過世，怎麼也沒有叫所有司機都歇業？」

洪浩雲認為，到現在還沒進行社區普篩的理由就是「社區盛行率很低」，既然如此，更擠的百貨公司都照常營業了，為何酒店卻要停業？直接來說就是這個社會對某些職業或社會階級存在異樣眼光，所以政府才完全沒有正當理由的情況下禁止醫療人員出國，卻允許民眾出國旅遊，造成228連假後的第二波大爆發。

洪浩雲在指出，今天禁止酒店舞廳營業，但是KTV卻沒有禁止？百貨公司沒有人流管制？前者前者大量飛沫產生於密閉空間，後者許多人親密接觸之後無法回溯匡列接觸對象，這些都不管制？

洪浩雲強調，酒店停業很多人會生計困難，但一般人腦海裡面都只有紅牌的故事。（示意圖／SHutterstock）

洪浩雲強調，酒店停業很多人會生計困難，但一般人腦海裡面都只有紅牌的故事，卻不知並不是每個人在停業時都能夠當網美放假，休息一兩個月。洪浩雲坦言，「這些地方我也進出過幾次，認識幾個工作人員，大家都有自己的故事。」如果連這樣的地方都沒有，他們下一步會怎麼走？到時候如果要疫調只會更困難。

最後，洪浩雲再次強調，台灣到現在都還沒有大規模社區疫情，代表我們目前的策略是有效的，「這麼大的動作，我對後續的發展很不樂觀啊。」有臉友質疑，這波失業的人可以找份「正當的工作」來做，洪浩雲反問，「現在這時候喔，『有正當工作的人』都快失業了，你覺得呢？」

(中時電子報)