新冠肺炎在美國疫情慘重，日前有美國專家指出，「呼吸器事實上會傷害病患的肺部」，且紐約竟然有高達80%的重症病患使用呼吸器後還是死亡，有些醫師開始盡量避免使用。

由於新冠肺炎目前尚未有有效的治療方式，重症患者只能戴上呼吸器維持生命徵象，根據《美聯社》報導，紐約為美國疫情最慘的地區，紐約官方指出，至少80%的患者戴上呼吸器後還是死亡。部分醫師也擔心，呼吸器似乎會造成重症病患傷害肺部。

美國華盛頓醫學院重症監護專家Tiffany Osborn曾表示，呼吸器會損害病人肺部組織，霍夫拉斯特、諾斯威爾醫學院肺部重症監護醫師Negin Hajizadeh也認為，呼吸器對肺炎病患很有效，但對新冠肺炎病患卻並非如此，且她醫院裡大部分的病患也未康復。

《美聯社》報導指出，使用呼吸器患者死亡率高，促使一些醫師尋求其他治療方式、減少對呼吸器的依賴。曼哈頓急診醫師Joseph Habboushe表示，幾周前大家還在使用呼吸器支撐新冠肺炎病患，但現在已經在嘗試其他治療方法。

(中時電子報)