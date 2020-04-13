新冠肺炎疫情延燒，為緩解排隊購買口罩的狀況，政府推出實名制2.0，可在APP預購並到超商取貨，但藥局仍湧現排隊人潮，台北市推出口罩自動販賣機系統，昨（12）日試辦首日現場仍大排長龍。對此，網友酸說，感謝台北市長柯文哲推行口罩販賣機，藥局排隊的人都被分流了。

柯文哲因看不慣民眾花時間排口罩，與健保署共同推動實名制口罩自動販賣機系統，首賣3小時半，且不收現金，共賣出410組，但現場依然大排長龍，搶頭香的民眾更是早上6點半就到現場排隊。

台北市議員簡舒培在臉書表示，柯市長想透過口罩機解決他看不慣的排隊買口罩問題，看來排隊的民眾給了答案，「柯臉熱熱的」。

網友也酸說，昨日到藥局買口罩，沒排隊就買到了，這都要感謝柯文哲推行口罩販賣機，那些柯粉都跑去排販賣機，藥局的口罩就好買多了，棒的不是販賣機的構想，而是把人分流，「我覺得吼，柯文哲以後就每天站在口罩販賣機前面，這樣柯粉排隊排的開心，我們這些市民能輕鬆在藥局買到口罩，也開心。」其他人也笑說，「阿北政績+1」。

(中時電子報)