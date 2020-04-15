轄區警方白天至鐵路街口、街尾站崗查緝，挨批流於作秀。（許家寧翻攝）

防疫期間，基隆警方曾查獲賣淫女子未戴口罩與男客「啪啪啪！」優成防疫破口。（許家寧翻攝）

基隆警白天巡「鐵路街」 挨批防疫也做「半套」

知名酒店女公關日前染疫，全台各地酒店和舞廳暫停營業，基隆「鐵路街」照常非法拉客，讓里長憂心成「防疫大破口！」基隆市警局一早前往查緝，從街口逛到街尾，各私娼鐵門深鎖，引來附近民眾譏大白天誰上工﹖痛批連作秀都搞「半套」。

案379酒店女公關確診，各地加強查緝酒店、舞廳等八大行業，嫖客湧入艷名遠播的基隆鐵支路，雖多次遭掃蕩，業者仍挺而走險，路旁的皮條客仍大方攬客拉人進屋消費，防疫期間，警方更查獲賣淫女子未戴口罩與男客「啪啪啪！」

里長李隆進說，當地私娼都是非法營業，尋芳客也不可能落實名制，萬一有確診又要如何疫調﹖嘆政府也不落實專區管理，現在疫情那麼嚴重，他只能不斷宣導提醒業者和小姐要注意防疫，保持社交距離，剩下來就是祈禱不要出事情。

對此，基隆市一分局14日起大動作展開查緝，警方指出，龍安街俗稱「鐵路街」易有私娼色情交易等情事，正值全國防疫關鍵期，部署警力「雙管齊下」，加強查緝與提升守望強度，遏止業者僥倖心態，不容鐵路街成防疫破口。

性好漁色的林姓宅男說，三坑火車站附近「那一條小巷」媒介色情眾所皆知！拜新南向之賜，小姐個個身材火辣，站在門口探頭向客人嬌笑，就連外縣市「老司機」都必來朝聖、交流，他說，白天私娼大多休息，警察白天逛窯子做查緝動作，讓人很無言。

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(中時 )