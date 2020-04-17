一位女民眾她一踏入樂華夜市，就瞬間被熱心的義工澆熄了心中的不安。圖為侯友宜前往樹林興仁夜市視察防疫狀況。（本報系資料照／許哲瑗攝）

今（17日）中央流行疫情指揮中心再度告捷，連續2天無新冠肺炎新增個案，更在本周創下3度「零確診」的佳績。一位女網友看到永和樂華夜市防疫井然有序，這一幕讓他相當感動又安心，直呼「零確診絕非偶然」！

在臉書社團《我是永和人》上，有位女網友感慨表示，疫情爆發以來，心理一直毛毛的，所以夜市也不太敢去，不過昨日她一踏入樂華夜市，就瞬間被熱心的義工澆熄了心中的不安。

永和樂華夜市義工幫民眾量體溫+噴酒精，夜市防疫不馬虎，讓原PO非常安心。（摘自臉書社團:我是永和人）

原PO指出，一到夜市入口，義工就笑咪咪地替她量體溫、噴酒精，接著走進夜市裡，就能馬上察覺到氣氛與平時不太一樣。放眼望去，每個遊客都戴著口罩，大家安安靜靜地排著隊，自動自發地站在攤商畫出的社交距離小腳印上。看到這一幕，原PO不禁感嘆「永和人的素質真的很讓人驕傲！」

原PO感謝那些願意付出心力來維持秩序的義工們，真的辛苦了，而看到每個願意守秩序的人更讓她堅信，台灣今天能夠「零確診」，並不是運氣好，也絕非偶然！

其他網友也留言表示，「零確診！真的不是偶然，辛苦那些直接間接所有為防疫辛苦付出的人員們，謝謝阿中部長，辛苦你們了，有你們真好。」

永和樂華夜市義工幫民眾量體溫+噴酒精，夜市防疫不馬虎，讓原PO非常安心。（摘自臉書社團:我是永和人）

(中時電子報)