中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，東南亞地區新冠肺炎疫情升溫，自台灣時間4月21日零時起，民眾若在過去14天(4月7日零時起)有東南亞旅遊史，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也需要確認住處是否符合居檢條件，否則一律入住防疫旅館。

指揮中心指揮官陳時中表示，鄰近我國之東南亞及南亞國家近期疫情增溫，新加坡，印度，印尼疫情持續呈上升趨勢，近幾日新增確診病例數均創新高。其中新加坡病例以外籍勞工宿舍群聚個案為主，已累計約2700例，佔本土病例70％。

陳時中指出，自上述區域返國民眾若同住者有65歲(含)以上長者，6歲(含)以下幼童，慢性疾病患者(如心血管疾病，糖尿病或肺部疾病等)，或無個人專用房間（含衛浴設備）者入境後應入住防疫旅館，經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

陳時中進一步指出，自歐美入境者已於今日起實施入住檢疫旅社。

指揮中心再次呼籲，民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節，如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。

(中時 )