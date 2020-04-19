敦睦艦隊染疫海軍 北市有1例 20:342020/04/19 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊傳出3官兵確診新冠肺炎，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人進行採檢，其中2名確診人員為國防大學政戰學院的學生，因此政戰學院19日宣布將停課兩周，台北市環保局傍晚派員至校門口噴灑漂白水消毒。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心19日宣布敦睦艦隊新增21名新冠肺炎案例，台北市副市長黃珊珊表示，北市有1例，個案行經的場所已全面消毒，至於是否公布確診個案接觸史，市府內部還要討論。 北市衛生局指出，北市確診個案都有掌握，與確診個案有密切接觸也會要求居家隔離。 黃珊珊表示，敦睦艦隊確診個案中北市有1例，該個案行經場所都已全面消毒，對於是否有非設籍北市的確診個案停留北市，她說，沒有接到通知，也沒有其他縣市的疫調結果。 (中時 ) #個案接觸史 #北市 #敦睦艦隊 #磐石軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦睦艦隊官兵確診 黃創夏點出疑點驚：有難言之隱？ 08:062020/04/19 政治 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫憂：全船3~4成中鏢 08:522020/04/19 生活 敦睦艦隊染疫 陳學聖驚：海軍這動作壞了！ 11:312020/04/19 政治 海軍敦睦艦隊3確診 政戰學院宣布停課2周 12:152020/04/19 政治 磐石軍艦24人確診 黃創夏諷：酒店防疫強過軍方？ 16:172020/04/19 政治 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情 16:292020/04/19 生活 敦睦艦隊集體染疫 蔡英文要求國軍徹底檢討防疫管理 17:252020/04/19 政治 敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 政治 敦睦艦隊24官兵感染 國防部將成立專案小組：誠實面對 19:482020/04/19 生活 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 生活熱門新聞 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 生活 磐石艦感染者之一是雲林人 返家在雲林期間並無症狀 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。