中央流行疫情指揮中心19日宣布敦睦艦隊新增21名新冠肺炎案例，台北市副市長黃珊珊表示，北市有1例，個案行經的場所已全面消毒，至於是否公布確診個案接觸史，市府內部還要討論。

北市衛生局指出，北市確診個案都有掌握，與確診個案有密切接觸也會要求居家隔離。

黃珊珊表示，敦睦艦隊確診個案中北市有1例，該個案行經場所都已全面消毒，對於是否有非設籍北市的確診個案停留北市，她說，沒有接到通知，也沒有其他縣市的疫調結果。

(中時 )