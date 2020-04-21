北韓最高領導人金正恩外傳因動心臟手術而病危，但南韓官方隨即打臉，指出沒有任何跡象顯示金正恩身體出現異狀。雖然金正恩健康狀況仍成謎，外界仍關注他一旦「不能視事」，將由誰代理最高領導人一位；此時外媒再次又將聚焦在金正恩的心腹、胞妹金與正身上，不過專家指出，北韓政權仍以男性為尊，金與正雖然最深受信賴，但不會超出這條界線。

據《衛報》指出，不論是從今年川金會談時替金正恩速遞菸灰缸、或是替胞兄宣布川普致信表明美方有意協助北韓對抗疫情，金與正已成為金正恩之外最重要的人物，甚至稱已成為他胞兄的「心腹」。自從2018年從南韓東奧出面以來，金與正不僅在北韓勞動黨內部獲得多數重要頭銜之外，外傳她早是建構其胞兄國內與海外形象的主使者；相對而言，她也獲得金正恩完全的信任。

南韓延世大學分析員奉英植（Bong Young-shik）認為，從金與正許多公開發言來看，例如在上月她在公開聲明中直嗆南韓是「受驚嚇才狂叫的狗」，或是在川普致金正恩信函中，她讚揚川普對美朝共同協力處理疫情的希望，此類公開聲明顯示，金正恩早已允許金與正用如此接近他本人的語氣，撰寫並發表聲明，「可見金與正早已成為金正恩的心腹」。

奉英植也指出，雖然在川金會談告吹後，金與正的地位曾因此動搖，去年四月時外傳未進入當時新任政治局委員名單中，她也一度轉為低調；不過根據北韓官媒指出，金與正在上周已重回政治局，剛好離她去年轉向低調一年後。

另外，雪梨國際管理學院北韓專家彼卓夫（Leonid Petrov）表示，金與正有直接管道可以影響金正恩，雖然她與金正恩的肅清以及軍事邊緣政策關係不大，但對其時十分了解；當金正恩正與外國人或南韓方面打交道時，金與正就是替胞兄維持正面形象的政治人物。

彼卓夫表示，只要北韓在全球新冠疫情後期仍維持核武外交，金與正將持續在政治檯面上，畢竟她在北韓內政及外交政策上扮演關鍵角色，仍是這個政權存活的利益關係者；北韓政權仍是以資深男性為尊，金與正雖然是金正恩最受信賴的人，但也不會超過這界限，不會成為主要決策者。

(中時電子報)