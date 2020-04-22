海軍敦睦艦隊爆發官兵染疫，國防部長嚴德發昨在記者會坦言疏失，敦睦訓練有必要性，海軍2月20日呈報計畫，經他本人核定，也在例行會議向蔡總統報告，總統表示尊重。今日接受質詢時，他再度扛起責任。

立委何志偉問到，此次敦睦艦隊出航的正當性、必要性為何？其他演習都可以延後，為何此次堅持出航？

嚴德發表示，除是畢業生的成果驗收，同時也可宣揚國威、軍事訓練，此次出航目的為戰訓防禦兼顧，原本規模可能更大，但考量防疫調整縮減，在認為安全無虞的情況下，也與總統討論過，並尊重專業意見。

國防部長嚴德發今赴立院接受質詢。（圖／摘自國會頻道）

何志偉再追問，所以是由您這邊拍板定案的嗎？嚴德發堅定回覆「我決定的」。

至於國軍形象受到社會大眾質疑，與弟兄染疫、被隔離，嚴德發表示心情相當沉重、不安，已編列關懷小組，根據弟兄需求給予照顧。

另外，外界質疑軍方說謊，嚴德發表示，一直積極在處理，確診人數及就診狀況數據變動的部分，因人員無法立即登艦，要等消毒作業結束後，才能上船收集資訊。對於外界觀感不佳及種種疏失，嚴德發也6度道歉。

(中時電子報)