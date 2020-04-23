出去用餐，座位相隔一公尺竟也被傳染，大陸廣州一家五口到餐廳吃飯，竟把病毒傳給另外兩家人，最後3家10人都受感染。急診兒科醫師表示，恐是冷氣神助攻飛沫傳播，並提出5點教大家如何自保。

急診兒科醫師吳昌騰在臉書「來講兒科急診的543」發文表示，「到餐廳吃飯有隔一公尺也被傳染！」並分享廣州市疾病預防控制中心所撰寫的研究只出，當地一家五口去餐廳吃飯，在密閉冷氣房中，竟傳給另外兩家人，最後導致3家10個人都確診新冠肺炎！

吳昌騰指出，根據該研究，最有可能的感染途徑是「飛沫傳播」，飛沫雖只能在空氣移動不到一公尺，但在冷氣機的強風助攻之下，可能將病毒吹到另外的兩家人！

吳昌騰感嘆地說，新冠病毒無所不在！在外用餐還是要做好個人防護。並整理出5點提醒大家注意：

1、排隊時：

排隊務必戴口罩，也要與相鄰顧客保持安全距離。

2、取餐時：

取餐避免用手直接摸物品表面，付款也盡量選電子支付，少用現金。

3、就餐前：

吃飯前可選通風叫好的位置坐，但要避免聚聚，此外飯前務必洗手、消毒。

4、用餐時：

用餐時摘下口罩，要保持口罩內側的清潔；且最好避免面對面就坐，可選同向而坐，且相隔一公尺以上。並盡量縮短用餐時間，若餐廳人數較多，最好還是打包帶走。

5、就餐後：

吃完飯應立刻離開餐廳，減少逗留時間。

隔1公尺也被傳染！大陸有一家人外出用餐，竟傳播給其他兩家人，最後3個家庭10個人全中鏢，醫揭5點自保。（圖／翻攝自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師）

吳昌騰也分享新冠病毒爆發地點的飯店餐桌佈置和空調氣流，紅色圓圈代表被感染者的就座位置；黃色填充紅色圓圈則是源頭，並逐一附上發病日期。

(中時電子報)