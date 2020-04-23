美國海軍先後有40艘軍艦傳出新冠肺炎疫情

一名美國海軍高級官員透露，目前有26艘軍艦上出現新冠肺炎病例，而另外有14艘曾經出現病例，但艦上人員已復元。

據CNN新聞網與《每日郵報》（DailyMail）22日報導，這26艘現在仍有新冠病例的軍艦如今不是停在港內，就是在維修廠。然而，由於五角大廈政策要求，為了避免危害作戰任務安全，美國海軍不得公開相關資訊，因此海軍並未公開艦名，還有各艘軍艦上究竟出現了多少病例。

而美國現役軍艦有297艘，目前在海上有90艘軍艦並未傳出疫情。不過，到周三上午為止，已有3,578名美軍新冠肺炎檢測呈陽性，其中有2人死亡。但在這些病患中，有近800人都來自「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母，甚至有1人死亡，而海軍和疾病管制與預防中心（CDC）已對航母爆發新冠疫情展開調查。

「羅斯福」號有超過4,000人上岸，原本預定結束14天的隔離期後，本周末就開始上艦，不料由於有120人原本沒有症狀，後來檢測卻呈陽性，因此原本的計畫只好擱置。最後海軍決定，為了要多了解病毒在無症狀患者身上能活躍多久，就讓已上岸的官兵先暫時按兵不動。

(中時電子報)