卓越(2496)董事會通過即日起至6月22日實施庫藏股，預計買回自家股票200張，買回價格區間為42元～89.1元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。股價今天盤中最大漲幅雖有4.7％，但成交量仍相當低，開盤一小時不到20張。

卓越近年全省分校陸續完善小學至高中全年段班系課程，更透過與弋果美語、昊德資優教育結盟、殷琴生物團隊合作整合資源，帶動陳立教育的營運規模持續放大。首季雖因全球景氣受肺炎疫情衝擊公司營運表現，但由於教育屬剛性需求行業特性，第1季教育事業營收仍逆勢年增5.46％。

第2季進入國、高中學員升學考試，針對數位線上平台的雲端學院強化廣告投放，讓所有課程均可在線直播授課、提供在線輔導，希望衝刺班招生取得更佳的表現，另一方面，持續提升每位學生平均補習科目數量、以及整合透過台灣更多師資、行銷、教材等文教產業資源效益合，帶動陳立教育整體營運穩定增長。

(時報資訊)