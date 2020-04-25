最近各地方政府開始沙盤推演「封城」手段，不過看在前衛生署長、慈濟大學公共衛生學系兼任教授葉金川眼裡，台灣疫情離封城還很遠，現在演習封城是「不切實際」的行為。他認為，目前應著重在「隔離」和「疫調」上，維持醫療量能，除非單日爆發100例，台灣才有可能真正封城。

葉金川今（25日）在臉書上表示，最近大家最在意的就是「會不會封城？」有位麵攤老闆還跟他說，「如果台北封城，生意也不要做了。」葉金川直言，台灣目前的新冠肺炎死亡人數只有6例，但現在卻有許多人因疫情，明明有慢性病而不敢去就醫。他反而認為這期間「病死、嚇死和窮死」的人數更多。

至於到底要不要封城？葉金川指出，國內目前案例中，僅55例是本土個案，且多為零星的小型家庭群聚，真正嚴重的只有先前院內9人感染和磐石艦31人感染。但各縣市近期卻熱絡於封城演練，問他們封城條件也回答不出來。指揮中心則說，當疫調無法承擔時才會選擇封城，目前還很遠。

葉金川主張，若要給個確切說法，只有當「分散的確診個案持續發生，而且沒有辦法找到來源」時才需要封城。他舉例：如果全國每天確診超過100例個案，連續七天持續發生，且無明確感染源，那就要考慮全國封鎖。屆時大家都不能出門，除必要的商店、醫院、藥局外，全面停業，停止一切經濟活動。

圖為突尼西亞店家停業。（美聯社）

一周要新增700例才封城？葉金川解釋，當每日新增100例確診，大部分都疫調困難且連續七天不斷發生，應該是全國醫療能量臨界點，病房就算夠，人力也不夠了。不過葉金川建議，若疫情集中，就該針對該都市、鄉村縣封鎖，小則到封鎖社區、大樓等等，不必全面封城。

就台灣目前疫情來看，葉金川認為「隔離」和「接觸者疫調」才是主軸，現在國內每天只有零星新增個案，全民公衛意識也提高很多，最怕的就是隔離和疫調做不好，會影響到後續病人大幅增加，到時一旦醫療崩潰，就沒辦法拾。因此，葉金川坦言，「目前做好隔離和疫調才是根本，擴充醫療不是解決之道，封城更是不切實際的超超前準備。」

(中時電子報)