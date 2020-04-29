法新冠病毒株2月就在 非直接源自陸 08:472020/04/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國醫師4月28日在古佐庫爾（Gouzeaucourt）檢測新冠肺炎病毒的畫面。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴黎巴斯德研究院（Institut Pasteur）科學家的新研究結果顯示，法國爆發的新冠肺炎疫情並不是由中國大陸的境外移入病例所引發。 據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，基因分析顯示，法國主要的新冠肺炎病毒株並非來自中國大陸，或是最早成為歐洲疫情熱點的義大利，而屬於演化支。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #全球 #病毒株 #法國 #中國大陸 #義大利 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 法新冠病毒株2月就在 非直接源自陸 - 時事 總統輕忽病毒、醫療瀕臨崩潰 下一個疫情震央就在這國！ - 國際 1分鐘看世界》美確診破百萬 川普稱有招要陸負責 - 時事 延續金氏王朝血脈 金與正恐比金正恩更殘暴 - 國際 金正恩真沒病！韓高官點出神隱關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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