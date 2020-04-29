巴黎巴斯德研究院（Institut Pasteur）科學家的新研究結果顯示，法國爆發的新冠肺炎疫情並不是由中國大陸的境外移入病例所引發。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，基因分析顯示，法國主要的新冠肺炎病毒株並非來自中國大陸，或是最早成為歐洲疫情熱點的義大利，而屬於演化支。

(中時電子報)