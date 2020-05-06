波洛克斯研究團隊發現新冠病毒去年底已在全球各地傳播

一項從全球7600多名新冠肺炎患者採集病毒的基因分析顯示，新冠病毒在去年底就已經在世界各國廣為傳播，而且傳染速度非常驚人。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，英國研究人員在研究病毒的變異時發現它在各國快速傳播的證據，但目前還無法確定病毒經過變異後，傳播能力是否變得更強，或是造成更嚴重的病症。倫敦大學學院遺傳學研究所研究員波洛克斯（Francois Balloux）對CNN表示：「病毒是在進行變異，但不表示它變得更致命。」

波洛克斯和同僚們從全球7600餘名病患採集的病毒進行基因分析顯示，新冠病毒早在去年底就開始在全球各地出現人際傳播。該研究團隊在發表於《傳染、遺傳與演化》雜誌的報告中寫道：「研究結果排除了新冠病毒在更早時期已大規模傳染的假設。」

報導說，對醫學界來說，這並不是一個好消息。很多醫學界專家曾經希望新冠病毒開始傳播的時間更早，雖然因此曾經感染病毒人數會更多，但也意味已有更多的人已在體內出現抗體。波洛克斯研究團隊原認為全球已有10%人口暴露於新冠病毒之中，但研究結果顯然與預期差距遠。

目前許多研究都指出，新冠病毒源自於蝙蝠，透過另一中間宿主傳染給人類，首例報告是出現在去年12月的中國大陸武漢市。由於病毒每次複製都會出現突變，這種突變讓研究者可以從時間與地理位置上追蹤病毒。波洛克斯的研究報告指出，各地病毒進行基因分析的結果都指向同一來源，此一來源與2019年底發現的病毒有共同的基因序列，可以證明就是在這個時期，新冠病毒透過中間宿主進入人體。

波洛克斯表示，很多西方國家都出現可能在1月或2月之前感染新冠病毒的證據，讓各初次感染者（零號病人）可能提前數個月，這種推測實沒有什麼意義，現在在任何國家都不可能找到零號病人，因為找到可能是零號病人的案例數量太多。

報導表示，病毒變異的研究對於研發藥物疫苗有重要作用，尤其是疫苗，必須針對病毒不發生或較少發生變異的部份起作用，才能產生防疫的效果。

(中時電子報)