先前遭川普政府解除美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）局長一職的疫苗專家布萊特改當檢舉內幕的「吹哨者」，向主管機關提出申訴，指責美衛生與公眾服務部部長阿札爾根本無視他早提出的疫情警告，甚至和該機構其他高級官員充滿敵意的對待，事後竟遭川普政府開除。

據路透報導指出，布萊特（Rick Bright）已向有關單位投訴了美國衛生與公眾服務部，指責美國政府低估疫情威脅。報導指出，時任BARDA局長布萊特早在1月時就對新冠病毒提出預警並建議採取應對措施時，但遭阿札爾（Alex Azar）有意淡化這一威脅，並在4月份被免去BARDA局長一職。布萊特的律師認為，免職布萊特違反了保護政府「吹哨人」的聯邦法律，除了要求恢復BARDA局長一職外，並要求全面進行調查。

報導指出，在川普入主白宮前，布萊特早已是BARDA局長。在他遭調職前，他曾發表一份聲明透露其原因，指出他被調職其實是遭報復，「因為我堅持認為政府應該把錢花在安全且經過科學檢驗的解決方案上，而不是花在缺乏科學價值的藥品、疫苗和技術上；我說出這件事，是因為要抗擊這種致命的病毒，必須要由科學引領，而不是政治或任人唯親」。

而布萊特所稱川普政府缺乏科學價值的「萬靈丹」，正是川普先前大力讚揚的奎寧與氯喹藥片，「而我做了與錯誤指令相反的事情，限制了其廣泛使用」，「在這場疫情中，川普政府排擠我，將政治與任人唯親至於科學上，將生命置於危險中」。此外，他從2017年就一直收到外界指控「與政府有裙帶關係的廠商才能拿到合約」。布萊特將於14日於美眾議院上作證。

This morning I spoke with Minister Chen of Taiwan regarding the #COVID19 outbreak. I thanked him for Taiwan’s efforts to share their best practices and resources with the U.S.



Now, more than ever, global health partnership is crucial and I appreciate Taiwan’s contributions. pic.twitter.com/SZQ3u8Jgrr — Secretary Alex Azar (@SecAzar) April 27, 2020

(中時電子報)