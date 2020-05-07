川普一名貼身隨從 新冠病毒檢測呈陽性 23:572020/05/07 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普的一名貼身工作人員確診新冠肺炎。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網7日報導：川普的一名貼身隨從人員確診新冠肺炎。該員隸屬美國海軍，為白宮精英部隊的成員之一，常和川普近距離接觸，白宮已聲明確認此事。 報導指出，該工作人員在6日上午出現新冠肺炎症狀，並在當晚進行測試。為了確保安全，川普隨即在白宮醫務人員的協助下再次接受新冠病毒測試。 (中時電子報) #川普 #工作人員 #白宮 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩復出之後 04:102020/05/03 時論廣場 彰化基督教醫院提供特定民眾自費檢驗新冠肺炎 12:142020/05/03 生活 偕同WHO調查新冠病毒源 04:102020/05/04 論壇廣場 刺激選票 川普恫嚇意味濃 04:102020/05/04 國際大事 川普推文 樂見金正恩別來無恙 04:102020/05/04 國際大事 10個女人毀不了川普 為何1個就能毀掉拜登？ 19:292020/05/04 兩岸 挨批防疫反應過慢！川普牽拖「情報單位的錯」遭美媒打臉 21:342020/05/04 國際 諉過情報單位 美媒打臉川普 04:102020/05/05 兩岸要聞 拗不下了？川普改口：病毒出於武漢 非刻意指實驗室 17:182020/05/06 國際 解封拚經濟 川普不惜更多犧牲 04:102020/05/07 國際大事 國際熱門新聞 不祥預兆 美國首家百貨連鎖店因新冠宣布破產 - 國際 口罩「爛」有冤情？陸貿易商出聲了 - 國際 川普一名貼身隨從 新冠病毒檢測呈陽性 - 國際 暗酸誰？川普視察口罩廠：不像某些國家生產爛口罩 - 國際 為了美人！頂尖防疫專家不惜違反隔離令 下場慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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