美國有線電視新聞網7日報導：川普的一名貼身隨從人員確診新冠肺炎。該員隸屬美國海軍，為白宮精英部隊的成員之一，常和川普近距離接觸，白宮已聲明確認此事。

報導指出，該工作人員在6日上午出現新冠肺炎症狀，並在當晚進行測試。為了確保安全，川普隨即在白宮醫務人員的協助下再次接受新冠病毒測試。

(中時電子報)