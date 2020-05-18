要WHA查新冠起源 100國矛頭指向陸 14:262020/05/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 研究人員檢測新冠肺炎病毒樣本的畫面。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎病毒 俄羅斯總統普丁曾開玩笑說，中國大陸國家主席習近平像「孤獨戰士」。如今隨著餓羅也加入約100個國家，支持世界衛生大會（WHA）年會通過決議，要求隊新冠肺炎大流行進行獨立調查，這形容似乎看來愈來愈準確。 據CNN新聞網18日報導，緊接著澳洲推動，對中方最初如何處理新冠危機進行調查後，歐盟起草了這項決議案。而這隨即面臨北京憤怒的回應，中方指控澳洲這麼做「極其不負責任」，並可能在防控新冠肺炎大流行上「干擾國際疫情防控合作，不得人心」。 (中時電子報) #WHA #WHO #世界衛生大會 #世界衛生組織 #年會 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #病毒 #中國大陸 #起源 #俄羅斯 #100國 #澳洲 #決議 也許您會感興趣 國際熱門新聞 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 名流 新冠去年10月已人傳人？運動員曝武漢參賽異狀 - 國際 奉送8字開戰！川普嗆歐巴馬該坐牢50年 - 國際 梅根哈利就靠他 搭45億專機遷美 - 國際 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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