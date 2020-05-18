新冠肺炎病毒

俄羅斯總統普丁曾開玩笑說，中國大陸國家主席習近平像「孤獨戰士」。如今隨著餓羅也加入約100個國家，支持世界衛生大會（WHA）年會通過決議，要求隊新冠肺炎大流行進行獨立調查，這形容似乎看來愈來愈準確。

據CNN新聞網18日報導，緊接著澳洲推動，對中方最初如何處理新冠危機進行調查後，歐盟起草了這項決議案。而這隨即面臨北京憤怒的回應，中方指控澳洲這麼做「極其不負責任」，並可能在防控新冠肺炎大流行上「干擾國際疫情防控合作，不得人心」。

(中時電子報)