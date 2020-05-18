◎國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子象徵「連止」

台灣新冠肺炎人數今天連續第11天零確診，本土第36天沒有疫情。指揮中心今天搬出蓮子，取其諧音「台灣蓮子，確診連止」。防疫五月天當中的發言人莊人祥今天正好生日，還請現場媒體吃桂圓蛋糕。累計398人解除隔離。

◎我未獲邀參與WHA 總統府：高度遺憾

世界衛生大會視訊會議台北時間今天傍晚6點登場，我國未獲邀參與。總統府發言人黃重諺今天表示，針對世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我國出席世界衛生大會，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，我們表達高度遺憾並譴責這樣的做法。

◎總統府黑函 府：流傳變偽造資料非公務文件

總統府黑函風波愈演愈烈，總統府發言人黃重諺今天表示，初步了解，目前流傳的變偽造資料，並不屬於公務文件，也不是法定列管的機密，目前案件已交相關單位進行偵查，提醒各界避免傳播炒作成為不法錯假訊息的風向通路。

◎乘客沒戴口罩鬧事 北捷小館長壓制

台北捷運日前出現第2例不願配合戴口罩，26歲鄭女子日前搭捷運時沒戴口罩遭勸阻，女子還執意要上車被拉出車廂，未料該女子卻對保全大打出手，最後遭保全壓制。而這位跆拳道黑帶3段保全被同仁戲稱「北捷小館長」。

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(中時電子報)