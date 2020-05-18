美國總統唐納．川普的次子艾瑞克．川普在接受採訪時丟出一顆讓網民議論紛紛的炸彈，艾瑞克說，他預測在今年11月3日（美國總統大選投票日）之後，美國的新冠肺炎疫情就會神奇地消失。至於消失的原因，艾瑞克給了一個爆炸性的理論：這場已導致上百萬美國人感染、近10萬美國人死亡的疫情，根本是政敵編造出來要打倒他父親的陰謀與騙局。

據《環球時報》報導，美國網路上的相關討論指出，艾瑞克似乎在自家的地下室接受媒體網路連採訪。他說，「拜登就喜歡這樣，每次出場都要犯下一些特別愚蠢的錯誤」。艾瑞克表示，「拜登的競選團隊應該很高興川普總統不用再外出，他們更以為他們奪走了川普最厲害的工具，那就是一旦他走上舞臺，每次都能吸引來5萬多人聆聽他的演講。」

艾瑞克接著表示，「所以你瞧著吧，從現在開始到11月3日 （大選日） ，他們每一天都會不斷利用這個局勢。但接下來你猜會怎樣？等到了11月3日之後，冠狀病毒會突然神奇地消失的，然後所有人就都能出門了。他們就是想奪走我父親最重要的資產，即美國人民對他的愛戴」。

報導說，川普的次子艾瑞克．川普這段言論，已引起了美國網民熱烈的議論和責罵，在多個發佈了這段視頻的美國網路名人和媒體網站的評論區，對川普父子的攻擊聲也此起彼伏。

(中時電子報)