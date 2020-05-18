東沙島。（海巡署提供）

東沙島位置圖。（海巡署）

日本某媒體日前發自北京的獨家消息指出，據消息人士近日透露，共軍正在計劃8月在靠近中國南部海南島的南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制的東沙群島大規模登陸演習。

報導說，東沙群島位於從共軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對共軍進入太平洋而言，在戰略上很重要。去年12月入列的大陸航母「山東艦」也部屬在海南島的基地，對共軍而言，控制東沙的必要性增強了。

對此，中華民國海軍前艦長張競博士在香港媒體《輕新聞》撰文指出，此種實屬於既不重要又不可靠之資訊。

首先，張競表示，部隊針對特定目標，擬出作戰想定，以便進行軍事演習，根本就是家常便飯；但演習想定並不代表真正作戰意圖與決心。其次，作戰演習想定目標，有無必要情緒激動強烈反應，這恐怕更值得反省檢討。共軍演習要是不針對臺灣與外島及離島，才會是讓人跌破眼鏡。

張競也批評，日本媒體將此等演習當成個新聞來報導，不知道該稱記者缺乏常識，還是根本就是別有用心，編出某個演習傳聞，然後再加以炒作以便挑撥離間，透過危言聳聽來配合特定政治需求演出呢？

張競強調，共軍積極發展兩棲艦艇，特別是大型兩棲攻擊艦如何攜帶配套兩棲戰車與運輸儎具，展現兩棲作戰中樞指揮作業能量，這才是吾人必須後續關注之發展動向。

(中時電子報)