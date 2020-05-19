520總統府人事一覽表。（製圖／中時電子報）

520總統就職將至，總統府發言人黃重諺昨（18）日公布部分人事異動，總統府祕書長將由前立法院長蘇嘉全接任，國安會祕書長由金管會主委顧立雄接任，原祕書長李大維轉任海基會董事長、國安局長邱國正留任，行政院發言人Kolas Yotaka轉任總統府發言人。

520人事布局大致底定，今日下午3時，行政院將公布內閣人事調整結果。據了解，包括張景森、林萬億、唐鳳等七位政委全數留任，行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達升任政委，另一席政委出缺將在政院新團隊形成後，再邀請優秀人才加入。

(中時電子報)