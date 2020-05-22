營建廢棄物無處去，上下游業者哀鴻遍野，新北市議員葉元之22日找來環保局與業者舉行協調會，盼市府提出解決時間表，並比照北市將可燃物送焚化廠處理；環保局回應，下周會再找砂石棧場業者協調，焚化爐部分，處理量都在代操作業者手上，要營建業者找代操業者協調。葉元之痛批，什麼都要業者自己協調，新北市府乾脆關門好了。

新北市大力掃蕩違法砂石棧場，導致砂石棧場擔心被罰，停止收受裝潢廢棄物，大量工程廢棄物短時間內轉進北市，引發雙北垃圾大戰，現營建業上下游都因垃圾無處去，面臨停工窘境。

葉元之說，現裝潢業者跟木材業者叫料，都要求木材業者須自行負責清運廢棄物，市府說要協調三家合法業者廠商處理，但裝潢業者還是要透過砂石棧場，才能進到處理場，現在業者都奄奄一息，沒時間再等市府協調來協調去，要求市府承諾兩周內解決。

葉元之也說，新北更應比照北市，將能夠證明新北產出的的可燃裝潢垃圾，可入新北焚化爐焚燒處理。

新北市木材商業同業公會理事長楊三雄說，現在垃圾處理費價錢哄抬不可思議，希望市府能承諾一個時間點，讓他們安心。

新北市木材商業同業公會名譽理事長林家瑩則說，裝修產業停擺，木材產業營收下降超過50％，應該盡快把砂石棧場的這個結打開，讓拆下來的廢棄物能夠有地方去，這個問題就能馬上解決。

環保局副局長張旭彰表示，市府目前有短、中、長期策略，短期已提供資訊給新北砂石棧場業者，可運往外縣市合法業者處理，中期則協調新北3處合法廠商，協助收受，長期則是希望未來台北港填海造陸，能夠增加民間土方項目，解決問題。

至於可燃物可否委託焚化爐協助處理，張旭彰表示，新北市垃圾量當初三座焚化爐是剛好燒滿，在垃圾費隨袋徵收後，空間跑出來，是因有公寓大廈管委會委外處理的部分。

張旭彰說，當初為壓低垃圾處理費價格，新北三座焚化爐都是委外經營，量都在焚化爐代操作業者手上，若要處理，須營建業者自行找代操業者協調。

葉元之說，垃圾處理問題既然是長期結構性問題，市府應該拿出公權力，不能全部交給業者協調事不關己，要站在民眾角度給個承諾，否則市府可以直接關門。

(中時 )