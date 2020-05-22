香港民主派議員：「一國一制」已經來臨

大陸宣佈制定香港國家安全法引發國際關注，美方已聲明如果北京執意進行，將進行嚴厲反制措施。美媒指出，美國參議員正準備提出一項法案，對在香港執行《國安法》的中共官員和實體進行制裁，並對與這些實體開展業務的銀行處以罰款。分析人士指出，北京此舉甚至可能導致美國終止在貿易上對香港的特殊待遇。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，大陸全國人大宣佈將審議涉及香港的《國安法》議案消息一出，在美國立即激起強烈的反應，除川普總統與國務院揚言會強烈回應之外，國會兩黨人士更是齊聲討伐。

BBC引述《華爾街日報》消息稱，美國參議員正準備提出一項法案，制裁在香港執行《國安法》的中共官員和實體，並對與這些實體開展業務的銀行處以罰款。參議員范霍倫（Chris Van Hollen）和圖米（Pat Toomey）表示，他們一直在研究一項針對香港的法案，法案旨在捍衛香港的人權，並向中國大陸施壓，要求其維護香港的特殊地位。他們說，事態發展使這項立法更加緊迫，他們將敦促參議院領導人迅速處理此案。

報導指出，川普去年簽署了國會通過的《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年審查香港的自治情況，並授權對涉嫌侵犯人權的個人實施制裁，必要時可以撤銷對香港的貿易特殊待遇。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，「這是完全不能接受的」，「北京（對香港）進一步鎮壓只會促使參議院重新審視中美關係。」

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）也指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇，美國去年通過《香港人權與民主法案》，其中規定國務卿每年評估香港自治情況，提交評估報告的時間原定在3月底，但考慮到北京即將召開人大會議，國務卿蓬佩奧宣佈推遲提交報告。

白明認為，鑒於北京的新舉措，華盛頓面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港依然享有足夠自治。但還需觀察《國安法》的具體措辭，來評估量美方可能的舉措。

報導說，移除對港的特殊關稅區待遇，意味著美國將對香港限制科技出口、施加關稅，駐港美國企業待遇與駐深圳、上海無異。不過白明認為，美國一旦取消香港特殊地位，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果。

《華爾街日報》引述知情人士稱，大陸外交部週四深夜將有關《國安法》的決定通知各國駐北京大使館，向各駐華大使解釋推出決議的原因，並呼籲各國政府理解並支持。信中並稱，由於法律漏洞和缺乏執行機制，「香港已成為中國國家安全的顯著風險來源」，這些漏洞必須解決，且絲毫不能拖延。

(中時電子報)