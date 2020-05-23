新冠病毒重創英國，造成目前全球確診人數排名第4高，英國政府一度因此聲稱會重新評估與北京的雙邊關係，甚至揚言要停止讓大陸電信巨擘華為參與5G建設，但隨後遭外交部門否認。不過據英媒《每日電訊報》指出，英相強森已下令官員擬定減少大陸參與英國基礎建設，預計至2023年時完全歸零，恐讓華為參與英5G建設計畫生變。

報導指出，此一決定出於正值強森（Boris Johnson）準備在下月赴美參加七大工業國高峰會，而英在脫歐後，要求更獨立自主、減少對陸依賴的聲浪越來越強，讓英國可能加快與美國之間的貿易談判。

報導指出，一名知情人士向該報透露，強森事實上對於與華為5G的合約一向「嚴重關注」，這項合約是從前任首相梅伊（Theresa May）時敲定，但在今年1月才由強森政府簽署。消息人士透露，強森仍希望與陸維持關係，但是與華為的交易要大幅度減少，而官員們正受到指示，盡速擬定減少華為設備的相關計畫，「雖然協議在疫情前就簽署，但新冠疫情改變了一切」。

報導稱，此一消息傳出正好值強森將於下月訪美參加G7會議，屆時可能與川普會談。先前川普在2月與強森通話時，得知英國仍決定讓華為參與5G建設後「暴跳如雷」，揚言要限制英國在由美、英、加、紐、澳等國組成的國際情報組織「五眼聯盟」的權限；而《每日電訊報》先前也指出，若英執意要讓華為加入5G建設，考慮撤出RC-135偵察機，甚至F-35A前沿部屬都可能會取消。

此外，據英國「泰晤士報」（The Times）22日報導，強生已指示官員制定「防衛計畫」（Project Defend），要終結英國因新冠疫情在醫療補給品和其他策略性進口貨物方面對大陸的依賴，要讓供應路線多元化，在非食物的民生必需品方面不再仰賴單一國家。

唐寧街10號已拒絕《每日電訊報》置評請求。

(中時電子報)