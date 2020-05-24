新冠肺炎持續襲捲美國全境，至今已有160萬確診、9.6萬人死亡，不論確診與死亡人數皆排名全球首位。雖然美國總統川普宣稱「美檢測能力領先全球」，不過根據美媒「國家公共廣播電台」（NPR）報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）在報告檢測數據時，合併了病毒檢測結果與抗體檢測結果，專家擔憂可能會導致檢測能力的誤判，使檢測率偏低，而CDC也承認此一錯誤。

報導指出，CDC檢測的報告中，在大部分檢測是否確診的基因測試中，結合了「聚合酶連鎖反應」，以及檢測血液中是否早已感染而有抗體的血清檢測。美國霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）表示，對檢測方式表達關切，表示這兩種不同的檢測方式結合在一起，恐怕留下「數據上的檢測量比實際上受檢量來得高」的印象。她表示，「將這兩種檢測方式置於同一項目下是不適當的，這兩種檢測方式差異很大，它們有不同的檢測意義」。

努佐進一步表示，血清檢測並不能檢驗出現有確診數量的即時資訊，結合基因檢測是有問題的，因為這將讓政府與企業對疫情誤認，並指出足夠的檢測量是檢視疫情是否受控的關鍵，特別是美國正準備重啟國門、放寬社會距離限制之際。她指出，「唯有藉由『聚合酶連鎖反應』才能測出誰才是真正確診，且並須列入病歷」，「測試的目標就是要了解我們是否建立起足夠的檢驗病例，唯有實際檢測病毒才做得到」。

努佐說，結合血清檢測可能會減少「呈現陽性結果」的檢測量，降低整體檢測陽性比率，這又是另一項重要指標。霍普金斯大學流行病學家瑞物爾斯（Caitlin Rivers）甚至表示，「我懷疑這是刻意降低確診比率」。

對此，CDC發言人坦承了報告中大部分的數據是結合了病毒檢測與血清抗體檢測，因為一些州的檢測數據中已包含了抗體檢測。不過發言人表示，當前的數據可以幫助掌握疫情資訊，但未來希望能把這兩項數據分開出來。

(中時電子報)