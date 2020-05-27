國民黨主席江啟臣競選時提出推動數位黨部的政見，由曾任文傳會副主委的組發會義務副主委林江釧及資訊部負責APP等程式開發，黨中央今天 (26日)向外公開招標「中國國民黨數位黨部行動應用程式委外開發案」，預計採購預算設定270萬元。

國民黨公告的「中國國民黨數位黨部行動應用程式委外開發案需求說明書」指出，為逐步達成數位轉型目標，提供黨員創新數位化服務，讓黨員能快速方便查詢詳細且正確的個人資訊，即時線上繳交黨費與捐款，即時民調以及輿情回饋, 且能顯示該黨全國各地服務據點，建立黨的數位服務管道, 以期讓黨能直接、自然且貼心的與黨員連結在一起。

招標說明書也指出，未來獲選承包廠商執行這項專案，要建置該黨黨員專屬的行動應用程式，並提供本案相關的軟硬體設備、系統環境、系統功能以及整體系統維運服務，符合該黨資訊安全要求下，提供包括整合新舊黨員註冊、登入功能並提供數位黨證，介接該黨線上繳交黨費及線上捐款等金流服務，串接該黨「全國服務處資訊」、「優惠地圖」供黨員即時查詢，以及依實際需求提供足夠的雲端伺服器、頻寬網路及資安防護等資源，並優化APP使用者友善互動介面等客製化服務。

國民黨這項招標規定廠商於6月1日前投標，得標廠商要在7月31日前完成系統驗收，驗收完成後次日起，提供相關系統保固維運服務1年，採購預算新台幣270萬元。

(中時 )