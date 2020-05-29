國內4月失業率創下近7年新高，面對6月畢業潮將至，新北市勞工局推出「青年初次尋職就業服務計畫」、「青年初次尋職2.0」兩大方案，提供畢業生職涯諮商、團體輔導、職場參訪等輔導，尋職津貼最高1萬5000元，7月起開始實施，盼協助畢業生釐清方向，免於「畢業即失業」困境。

勞工局長陳瑞嘉今在防疫會議中表示，新北市今年1月至4月間，資遣通報人數比去年同期增加3226人，廠商釋出職缺數減少27.44％，求職人數則上升了43.77％。另外上週行政院主計處也公布4月失業率已飆到4.03％，創下近7年來新高。

陳瑞嘉表示，其中15歲至24歲青年的失業率達11.6％，為降低職場新鮮人的就業衝擊，勞工局7月1日起，針對應屆畢業青年推動「職業訓練補助計畫」，凡設籍新北市、18至29歲的應屆畢業且無工作青年，報名參加政府自辦、委辦、或由財團法人職業訓練機構所辦理的課程，勞工局提供補助費用最高2萬元，協助畢業生增強多元化的工作技能。

此外，邁入第8年的「新北市青年初次尋職就業服務計畫」，過去資格限定畢業超過6個月未成功就業的青年，今年放寬為畢業超過2個月未就業，即可提供職涯諮商、團體輔導、職場參訪等輔導，輔導期間可領取尋職津貼每次5000元，每人最高補助1萬5000元。

針對勞動部日前推出的「應屆畢業青年就業措施」，陳瑞嘉強調，中央與地方政策沒有衝突，例如職業訓練方面，中央鎖定在5＋2國家重點產業，新北市沒有對職訓種類設限，反而能讓畢業生發展更貼近職涯目標的技能。

市長侯友宜說，目前整體失業率為4.08，較平常的4.03高出很多，尤其20至24歲、25至29歲失業率分別為11.6％及6.68％，均較整體失業率高出許多，再加上疫情影響下，企業減少新進名額，恐讓學生「畢業即失業」，新北市要負起責任，讓畢業生順利求職，否則畢業生長期找不到工作，未來心態會更辛苦。

(中時 )