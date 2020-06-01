英國示威者響應美國種族抗議活動，大批示威群眾將倫敦的英國國會前道路堵得不通，倫敦警方派出騎警維持秩序。（圖／美聯社）

美國明尼蘇達州白人警察暴力執法導致非裔男子死亡，在全美各地引發種族抗議示威風潮，美國近鄰加拿大的有色人種也受影響上街示威，而遠在大西洋彼岸的英國也響應美國的種族抗議，在倫敦街頭與美大使館前發起聲援美國非裔種族示威活動。

據英媒報導，至5月31日為止，美國至少有30座城市爆發大型抗議活動並與警方發生暴力衝突，有十個州已調動國民警衛隊維持秩序。當地時間週六下午，英國非裔人士及加勒比海移民聚集的倫敦南部地區爆發大規模抗議活動，數百名示威者高舉寫有「黑人的命也是命」、「團結」等標語走上街頭示威抗議，聲援美國示威者。

陸媒《環球時報》指出，示威者們堵塞了交通，讓主幹道上的公交和汽車等寸步難行。在抗議活動中途，還有示威者高喊：「英國並非無辜的！」同時還有小部分示威者在美國駐倫敦大使館外發起抗議，要求為受害的喬治．佛洛德(George Floyd)伸張正義。

另據英國《每日郵報》報導，英國各地的示威者計畫下周在該國舉行一系列示威活動，其中的目標地點有伯明罕、曼徹斯特、加的夫、格拉斯哥以及倫敦。示威者們還計畫於當地時間31日在倫敦市中心的特拉法加廣場舉行集會，並在那裡「為佛洛德下跪」。

加拿大多倫多警方被指控將一黑人女子推下陽台致死，引發大規模抗議。示威者並響應美國非裔人士抗爭，要求為受害者伸張正義。（圖／路透）

至於加拿大發生的種族示威，起因是多倫多警方被指控將一黑人女子推下陽台致死。警方稱其是跳樓自殺，但死者家人通過社交媒體表示，是員警將其從陽臺上推下去的。此事立即在黑人民眾當中引起軒然大波，加上最近美國大規模抗議事件，當地時間30日下午爆發了人數高達千人的反歧視遊行示威。

(中時電子報)