台北市環保局宣布啟動永續環境2.0行動，5日起將率先與寧夏夜市合作，民眾只要自備環保餐具消費即可集1點，集滿5點換50元折價券，接著將推廣至公館水源夜市、晴光市場。

北市推動垃圾減量，市政大樓及府外機關學校自2016年全面禁用一次性及美耐皿餐具、禁售瓶裝水，另有178家企業、55處百貨公司、13家量販店、36處市場、13處夜市、117處委外場館、27個中央機關及29所大學響應。

環保局副局長盧世昌表示，由於新冠肺炎疫情影響，不少民眾改變消費習慣，採取外送或外帶，使紙容器量增加，比較北市今年1至4月與去年同期，廢紙容器量增加21.25％，隨疫情趨緩，和寧夏夜市合作推出優惠活動。

他說，自6月5日世界環境日起，為期2個月，民眾只要自備餐具到寧夏夜市消費，即能集1點，集滿5點換50元折價券，可至參與活動的店家使用。

環保局長劉銘龍補充說明，除了寧夏夜市率先示範自備餐具優惠活動，接著將推廣至公館水源夜市、晴光市場。此外，4大超商每年使用7000萬個紙杯，市府將洽談提出消費使用環保杯享更多折扣，從源頭減少垃圾。

(中時 )