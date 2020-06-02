國民黨臚列振興三倍券四大缺陷。（黃福其攝）

行政院長蘇貞興今天宣布「振興三倍券」政策，強調「好三一溫暖」；國民黨立即整理出「給太少」、「不溫暖」、「太複雜」、「發太慢」等四大缺陷，文傳會主委王育敏還嗆聲重新命名的「三倍券」，名稱很好笑，而且不倫不類、易生混淆；刺激消費的前提是提升消費意願，但行政院最終方案卻領取不便、使用限制多，民眾消費力道恐大打折扣，無助振興。

王育敏說，蘇揆訴求振興券「好領、好用、好刺激、最溫暖」原則，「好領、好用」完全破功，「好刺激」難以讓人樂觀，「最溫暖」部分，對於中低收入戶，先匯1000元進入戶頭，再領出來去兌換3000 元振興券，根本畫蛇添足，造成弱勢族群不便與困擾，完全是最不溫暖的作法。

國民黨文傳會主委王育敏痛批，「三倍券」金額太少且使用不便，根本不如前總統馬英九任內推出的消費券。（范揚光攝）

她說，大家期待且政院預告已久的內容，結果只多了「三倍」兩個字，而且「三倍」只是話術。相較10年前消費券，民眾不花半毛拿到 3600 元，這次得先花1000元換回3000元的券，實得2000，不但給太少還非常小氣，稱「三倍券」是非常可笑的大倒退，而且民眾恐認為使用上是券上金額的3倍，衍生紛爭，政院實在是畫蛇添足。

此外，政院要先匯1000元進120萬位弱勢者戶頭，再讓他們去排隊換 3000元的券回來，一點都不溫暖，加上362萬位長者，很多弱勢及長老人家不會用智慧手機，可換券的唯一通路剩全台1300家郵局，政院可不直接送到弱勢及老人家手中，非要為難他們擠在郵局排隊？

王育敏說，振興三倍券因內容太繁瑣複雜導致時程緩慢，必須7月15 日才能正式啟用，來不及端午節前就使用，政院還選在一個半月前就先開記者會，效用根本太慢，若加上先前的酷碰券，等於從冬天的2月規劃卻到夏天的7月才發放。眼見又要與「紓困之亂」覆轍，領取與使用的管道多重繁雜，難道「簡政便民」對蘇內閣是難以實現的空言嗎？

今年4月失業率達到4.03％，創下近7年同月新高紀錄；勞動部最新統計顯示，實施無薪假的事業單位1330家、共2萬6323人，雙雙創下近 10年來的歷史新高。不但勞工生活困難，許多商家也撐不下去，紛紛歇業或關門，但政府的振興腳步卻緩步慢行，拖了1個半月後才實施，根本緩不濟急。

王育敏強調，連執政黨立委都在反映，但行政院只當耳邊風，完全一意行。她大膽預言「振興三倍券」無法達振興效果，包括金額太低，速度太慢、對弱勢及老人太為難、內容太複雜，行政院把「振興券」改「振興三倍券」，就是要消除「消費券」三個字，其實政院不必因不同政黨作過的就不要，只要對民眾有用，就不須繞路、刻意避開，呼籲政院不要閉門造車，要勇敢髮夾彎修正錯誤。

(中時 )