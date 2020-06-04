台中市議員徐瑄灃4日在警消環衛業務質詢時，指出市政府在4月19日敦睦艦隊群聚感染的事件中，公布3名確診案例足跡在第一時間沒有明確公布資訊，讓各種猜測在網路流傳，代表市政府防疫應變還有成長空間。

徐瑄灃提出，雖然疫情趨緩，台中市必須嚴陣以待，做好下一回合的防疫整備，例如：負壓隔離病床、檢疫能量增加與試劑整備，一線醫護警消環保人員，所需要的防護衣全套裝備及N95口罩數量預先控存整備等，都需要衛生局持續努力，也感謝曾局長及衛生局同仁在防疫期間的辛勞。

徐瑄灃用神岡豐洲路未登記工廠的火災為例，認為未登記工廠仍是消防安全隱憂，市政府聯合稽查無法全面檢查。對於環保局引用科技來實施環保稽查，表示潭雅神有許多農地沒有農用，未登記工廠林立，環保團體經常評論稽查成效，瑄灃很希望環保局能擴大善用科技稽查。

徐瑄灃根據經發局的資料，在105年5月19日以前低汙染未登記工廠有3833家，非屬低汙染未登記工廠21家，105年5月20日以後，新增未登記工廠64家。

徐瑄灃指出這些都是消防安全死角，也是環境保護需要稽查的對象，認為經發局應該將相關資料提供消防局、環保局，分別進行消防安檢與環保稽查，以維護市民安全。

(中時 )