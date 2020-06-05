副總統賴清德副今接見英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)時表示，這幾年來台英關係的加強有目共睹，不僅雙邊已有次長級的貿易論壇，也有「再生能源圓桌會議」及「能源對話會議」等交流。對於英國政府在香港事件中採取一貫的立場，跟香港人民站在一起，他也深表敬意，期盼未來兩國在彼此的努力下，關係更加精進。

賴清德致詞時，特別感謝唐凱琳代表率領的英國在台辦事處，努力增進了台英雙方關係，這幾年兩國關係的加強有目共睹，不僅雙邊已有次長級的貿易論壇，也有「再生能源圓桌會議」及「能源對話會議」的交流；另外，對於智慧城市及農業對話，彼此也都不遺餘力，這些都反應在雙邊的經貿關係上。

賴清德指出，為了加強彼此的雙邊交流，這幾年來，除了台灣部長級或次長級的同仁，可前往英國進行對話，英國包括次長級、還有首相的特別代表，也都來到台灣，成就非常的好。

對於英國政府在香港事件中採取一貫的立場，跟香港人民站在一起，維護他們的人權，副總統也深表敬意，並期盼未來兩國在彼此的努力下，關係更加精進。

(中時 )