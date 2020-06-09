化妝品三大品牌香奈兒（Chanel）、露華濃（Revlon）、歐萊雅（L'Oreal），正打算停用滑石粉，主因是美國消費者的擔憂，以及相關的癌症訴訟很多。這也繼嬰兒產品名牌嬌生(Johnson & Johnson )北美的嬰兒爽身粉停用滑石粉後，其他的跟進廠牌。

路透社報導，滑石粉用於數千種化妝品和個人護理產品中，主要作用包括吸收水分、防止結塊，並增加滑順感，許多粉餅、腮紅和眼影的主成分就是滑石粉。

雖然滑石粉沒有致癌證據，但是有一種說法認為，滑石粉的原礦，有時與確定致癌的石棉礦是一起存在於岩石中，所以有人擔心，滑石粉裡會含有一些石棉。

目前美國有相當多起與滑石粉有關的癌症訴訟，其中一些可追溯到2013年，主要控告對象是嬌生公司，但是其他法院記錄顯示，有關石棉污染導致癌症的指控，也包括露華濃（Revlon），香奈兒（Chanel）和雅芳（Avon）。

嬌生公司表示，他們的粉末安全且不含石棉，但是這仍無法阻擋愈來愈多的訴訟案，於是嬌生上個月宣布，將停止在美國和加拿大銷售含滑石粉的爽身粉。

今年3月，香奈兒公關代表在法庭證詞中披露，該公司於2017年停止生產含滑石粉的身體粉，主要是面對2018年的一起在洛杉磯的訴訟案，該起案件中，一名加州女性聲稱她患了間皮瘤，她認為原因是數十年長期使用被石棉污染的香奈兒和嬌生的粉末產品。

間皮瘤是一種不可治癒的肺部癌症，原因是來自石棉。

香奈兒（Chanel）代表艾咪·懷亞特（Amy Wyatt）在法庭證詞說，早在2017年，該公司就沒用滑石粉，香奈兒的香粉也更不可能含有石棉。

懷亞特說：「我們知道滑石粉是安全的，但是我們根據公眾的看法，就決定將它從產品中刪除。」

不過懷亞特沒說新的配方是什麼，也沒說不含滑石粉的新配方何時上市。

露華濃的一位發言人告訴路透社，該公司也籨身體產品中去除了滑石粉，不過他沒說何時以及為什麼。

歐萊雅表示公司正在尋找滑石粉的替代品，但還沒有找到。對於外界的疑慮，他們表示歐萊雅每年都對供應商提供其滑石粉不含石棉認證，也有進行內部測試。

(中時電子報)