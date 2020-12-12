近年傳出多起吸食笑氣（一氧化二氮）的社會事件，引發社會關注，環保署日前把「笑氣」列為關注化學物質，近日也研議要把造成貝魯特大爆炸的「硝酸銨」列為關注化學物質，最快明年上半年上路。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，硝酸銨雖然性質穩定，在我國多半使用在肥料製作的過程，但若貯置過多恐怕再度引發如貝魯特大爆炸等後果，再加上硝酸銨可以用來製備笑氣，因此目前正在與業界研議是否列為下一個關注化學物質。

謝燕儒提及，除了笑氣、硝酸銨外，目前也把俗稱化骨水的「氫氟酸」討論是否列為關注化學物質，原因正是因為在去年有高雄學生持氫氟酸行凶事件引發社會關注，而硝酸銨及氫氟酸最快將在明年上半年列為關注化學物質。

依環保署規範，一旦公告列為關注化學物質，那運作人應製作紀錄定期申報、並且不能販售給未經核准的民眾，且不得以郵購、電子購物或其他無法辨識交易當事人身分之交易平台方式販售，違者可處３萬至３０萬元罰鍰，若有平台提供該物質交易，則可處處６萬元以上３０萬元以下罰鍰。

(中時 )