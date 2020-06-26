據美國有線電視新聞網報導，根據霍普金斯全球疫情追蹤地圖網站顯示，美國單日確診已創下新紀錄，25日單日新確診已逾4萬人，超過4月25日單日36,739例確診的紀錄，此一數據也戳破總統川普聲稱「美國已經進入後疫情階段」的假象。

報導指出，過去24小時內，全美超過30州新增病例創下記錄。在新冠確診數急速攀升的同時，也讓原本有意放寬防疫限制措施的地方州不得不中止相關計畫，德州州長艾波特（Greg Abbott）已於25日宣布暫停該州的重新開放計畫。另外，德州、加州與佛羅里達州等美國人口數前三的州，也個別創下單日新冠病例的紀錄，其中佛羅里達州與德州24日單日已超過5千起新確診，而加州更創下一日7千的紀錄。

雖然總統川普5月時宣稱即將要重啟全國經濟，各州也逐步放寬防疫管制措施，但不久後疫情立刻回溫，至今已創下242萬人確診、12萬人死亡的記錄。不過美國疾病管制與預防中心主任芮斐德也於25日坦言，美國實際確診數，恐怕比現在已確認的數量還要高10倍，也就是起碼超過2千萬人確診。

資料也顯示，有川普一再支持擁護加速重啟經濟的南部州，疫情更惡化至難以控制。川普一再鼓勵地方重新讓經濟活動運作，藉此幫助早飽受疫情衝擊的選情，甚至聲稱全美已進入「後疫情」階段。不過CNN指出，疫情惡化正讓川普的說法化為空談，但總統仍活在自我癡迷的政治仇恨中，向那些鮮少關注疫情現況的保守派媒體取暖。

此外，由於全美疫情惡化，已「神隱」兩個月之久的白宮防疫小組終於將於26日舉行記者會。不過在川普為了向民眾傳達「美國已戰勝病毒」並要重啟國門的訊息下，政府資深公衛官員已長達一段時間未出現在公眾眼中。

(中時電子報)