旅美職棒投手陳偉殷今（26）日在桃園棒球場進行牛棚練投，投不到40球，已經被高溫熱到受不了，其實陳偉殷最擔心不是大熱天、而是美職球團的復賽方案是什麼？而且在美國新冠肺炎疫情嚴重之下，要不要赴美打球？

陳偉殷平時會在國立體育大學練球，偶而會來桃園球場牛棚練投，他說：「今天牛棚大約投了不到40球，我的牛棚本來就是投不多，主要是當年金鶯隊投手教練交待不要多投，所以現在就照著金鶯隊的牛棚方式進行，丟多了反而消耗體力。」

而且台灣天氣真的很熱，陳偉殷說，在體大與桃園球場都是一樣熱，他大約有16、7年沒有經歷台灣的大熱天洗禮，有點受不了，他喜歡練早上練球，可是練完之後就是最熱的時候，光是練球就要換掉4、5件衣服，練完了趕緊補充水分。

目前陳偉殷最大的困境是「不知道下一步怎麼走」？他表示，美職準備復賽的春訓最快是7月3日，所以會讓先發投進行調整，而且2個月要打60場比賽，等於沒有休息，這種情況會怎樣也不知道，加上美職那麼多人確診，未來復賽方案如何都不知道。

陳偉殷有與老婆討論回去美國，他說，可是美國疫情愈來愈嚴重，疫情無法控制，現在就看球團最後決定再說，他自己其實很猶豫，到底要怎麼辦？畢竟現在仍新冠肺炎沒有醫療方法、也無法預測後遺症，一切仍有很多未知數，現在留在台灣最安全。

「球團有說等待公告名單」，陳偉殷表示：「目前正在等待球團的名單，畢竟只有60場比賽，球團會有什麼考量很難說，一切隨緣，要不要回去美國就交給上天決定，現在就是把自己準備好，今年的目標是維持自己的投球狀況。」

(中時 )