為守護桃園市廣告業相關從業人員的安全，桃園市政府勞動檢查處與桃園市廣告工程商業同業公會昨（1）日締結為安全伙伴，將結合彼此資源，合作降低職業災害。在桃園市政府勞動局周賢平副局長見證下，由勞檢處李賢祥處長、廣告工程商業同業公會劉仲義理事長於中華電信桃園營運處大禮堂簽署安全伙伴宣言，正式締結為安全伙伴，另廣告工程商業同業公會所屬10家事業單位代表也到場共襄盛舉。

墜落災害是最常見的職業災害類型，常導致勞工重傷甚至死亡，而勞動部統計2009年至2019年廣告業所發生之重大死亡職災類型及發生之災害情形，發現廣告業從業勞工以從事高空作業為主，而成為有墜落危險的高風險群。

勞檢處指出，期望透過此次安全伙伴計畫的共同合作及資源整合，以推廣教育訓練、辦理宣導觀摩、實施輔導訪查及推動自主管理等方式，協助廣告公會所屬會員約170家事業單位，提升職業安全衛生意識，主動重視勞工作業安全，以預防職業災害之發生。

昨日出席參加締結典禮的人員有市府勞動局副局長周賢平、市府勞動檢查處處長李賢祥、桃園市廣告工程商業同業公會理事長劉仲義。

(工商 )