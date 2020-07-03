在新冠疫情推波助瀾下，市場狂炒生技股，搭上這波列車的投資人賺飽飽。財信傳媒董事長謝金河透露，他的大學老師把手中1檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成台泥和台積電，還說把投資組合改變後，現在睡覺很安心；對此，老謝認為，若炒股，賺到差價就是贏家，但若是投資，領股息的「回報率」相對重要。

謝金河在臉書以「回報率的真諦：美元與黃金」為題發文表示，他的大學老師把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成台泥與台積電，老師自曝抱著生技股，抱上去又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，還說自己七十幾歲了，人生不用那麼衝，每年領股息就可以過生活。老師認為，「台泥把股票還原現金，殖利率超過10%，但看得懂的散戶不多；他坦言，把投資組合改變一下，現在睡覺很安心。」

謝金河指出，用這個角度來看，美元強勢變弱勢，最大的變數就是疫情衝擊下，美國Fed降息，利率貼近零，這麼一來，投資美元回報率接近零。很長一段時間，美元和其他貨幣保持很大利差，美元成了避險貨幣首選目標，這是美元強勢的主因。

「現在存美元，幾乎無息，這跟買黃子沒有什麼差別。」他分析，過去投資黃金的天敵就是黃金沒有利息收入，還要倒貼保管箱費用；現在美元、黃金都沒有利息，美元可以一直印，黃金也可以挖，但供應量有限，因此，投資黃金的位階拉近美元，美元弱勢，金價卻一度挑戰1800美元，黃金下一個目標是前幾年的1930美元天價，再往下看，2000美元也可能看得到！

「美元弱勢，台幣卻超強，這一陣子從境外滙回台灣的資金非常可怕，央行阻升台幣，效果也很有限，這股內資回流的錢湧入股市，把生技股及高價IC設計股拉升至天價，而且股價拉上去，卻挺在高檔，這個資金瘋狗浪是30年僅見。」

謝金河強調，投資與投機的差別在回報率，股價可以炒到天價，但必須創造盈餘分配，如果純粹炒股，賺到差價就是贏家，但如果是投資，有沒有息可領？回報率是很重要的元素。

(中時電子報)