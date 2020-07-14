針對美國防部國防安全合作局發表聲明，因美國國務院已批准向台灣提供總價值6.2億美元的愛國者3型導彈重新認證的設備和技術，中國大陸決定對愛國者飛彈主要承包商洛克希德．馬丁公司實施制裁。

據《央視新聞》報導，大陸外交部發言人趙立堅在例行新聞發布會上表示，中方堅決反對美售台武器，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美3個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

趙立堅說，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對此次軍售案的主要承包商洛克希德·馬丁公司實施制裁。

彭博新聞社指出，美國國務院上周批准了一項對台軍售項目，價值6.2億美元，對台灣現有的愛國者-3型飛彈進行設備與技術重新認證，以延長其使用年限至30年。

報導說，大陸採取這一行動正值中美在貿易戰、南海、香港等諸多問題上的緊張關係加劇之際。川普政府還緊盯華為不放，試圖讓英國、印度等多國禁止這家中國電信巨頭進入其5G網絡市場。

(中時電子報)