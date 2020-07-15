英衛生部長漢考克接受《天空新聞》訪問談英國禁用華為決定

就在川普向美國人邀功聲稱英國禁用華為是因其極力勸說所致，英國衛生部長漢考克(Matt Hancock)隨即予以反駁，他說，英國做出禁用華為的決定不是因為川普，而是英國自已在技術上深思熟慮的決定。

據《路透》報導，英國衛生部長直接否認川普對英國禁用華為所做的影響，他說，雖然有人拿英國的決定來邀功，但此一決定是英國經過深思熟慮後的決定，「大家都很了解川普嘛！不是嗎？」

漢考克向《天空新聞》表示，所有的人都可以讚揚英國所做的決定，這是英國基於國家網路安全的技術評估，它事關未來英國是否能擁有最佳品質的5G系統。

川普是在白宮玫瑰園的新聞發佈會上，自吹自擂地聲稱他親自說服包括英國與義大利在內的盟國禁用華為，他甚至毫不掩飾地聲稱，就是用與美國貿易的商業利益做為要脅手段。

英國是在周二由國家安全委員會召開會議並決定禁用華為設備，英國文化大臣奧利弗．道登（Oliver Dowden）向英國國會宣佈這項決定時說，這並非一項容易的決定，但對於英國電信網絡、國家安全和英國經濟來說，這是正確的決定。他先前曾表示，禁用華為會讓英國5G網路建設至少往後推遲一年，而且可能要增加高達20億英鎊的額外成本。

(中時電子報)