藍正龍時隔5年再度為「黃易群俠傳M」手遊代言，今（16日）出席記者會透露他特別為廣告吊鋼絲，老婆周幼婷之前帶一雙兒女到場探班，當藍正龍正想在孩子面前帥一波時，聽到女兒對弟弟私語「爸爸飛起來一定是有繩子拉的」，讓他感到無比失落。他透露5歲女兒小籃球與4歲兒子藍小弟都非常喜歡「五月天」，尤其是〈溫柔〉一曲，兒子聽整整半小時都不膩，他無奈說「電影主題曲邀五月天來唱好了，以為他們會崇拜我，我已經認清這事實了」。

老婆周幼婷2016年生下兒子藍小弟後便淡出戲劇圈，藍正龍坦承她專心在家相夫教子推了不少戲約，問及老婆最近是否會想復出？藍正龍說「我希望她拍戲，因為她比我喜歡演戲」但目前還未有戲約，笑著說請現場媒體幫妻子廣告。

因疫情關係，藍正龍在家與小孩相處時間變多，但他討厭到人多地方，並不會在國內「報復性旅遊」，反而如大孩子般在家跟兒女打鬧，透露除了會嚇他們，還會往他們臉上丟他穿過的襪子。他雖代言手遊，但不會讓孩子提早接觸手機，怕手機釋出的藍光會傷害眼睛，「除了出外逼不得已玩20分鐘 ，不然在家都不會給他們玩，但電視已經管不了，我不在家他們會拿遙控器自己操控」覺得一雙兒女人小鬼大。

他透露小孩年紀還小，不太了解爸爸的工作，「現在也不會跟他們講我現在幹嘛，他們只知道我出現在電視上」，目前小孩讀私立幼稚園，因為公立托兒所太難抽籤，未來不也會限制他們讀私立或公立，「都離得近，我都可以散步接他們」。透露愛女跟媽媽很像，除了愛跳舞也愛唱歌，問及會擔心女兒未來有男友嗎？藍正龍鎮定地說「她已經有喜歡的男生，我們兩家還會出去玩，好險現在女兒沒那麼喜歡他了」，表示未來不會太干涉女兒交友，「我也是這樣長大的，不需要別人干涉我的世界，她有自己成長軌跡」。藍正龍透露9月將有戲劇新計畫，未確定會演出還是執導演筒。

(中時 )