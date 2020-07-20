長期友台的美國聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）17日接受媒體訪問時表示，美國對台灣「做得不夠多」，他將在下週提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），若大陸武力犯台，法案將授權美國總統動用武力。

美對台做得不夠。美友台議員將提「防止台灣遭侵略法案」 授權總統動武。(訪談內容約從4'00開始)

擔任眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員的游賀，接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目主持人魯道柏（Lou Dobbs）訪問，被問到在中國大陸不斷威脅入侵台灣之際，美國對台灣做得是否足夠？

游賀回應，美國對台做得不夠，從美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時代以來，美國對台灣及對大陸政策長期存有「戰略模糊」空間，目前也是依據美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內協議，販售台灣武器自我防衛。因此，他將於下週提出「防止台灣遭侵略法案」，清楚明定若大陸侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應，並且設有5年落日條款。

根據中央社，游賀之前也連署支持共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）6月30日提出的眾院版「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。不同於游賀提出的「防止台灣遭侵略法案」，「台灣防衛法案」目的在事前維持美軍阻止大陸武力犯台、造成「既成事實」的能力。法案定義的「既成事實」（fait accompli）是指大陸在美軍有效反應前，利用武力控制台灣，並使美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。

(中時電子報)