新冠肺炎在美日益惡化，根據約翰霍普金斯大學統計，美國至今已累計382萬人確診、14萬人死亡。不過美國總統川普仍正向看待美國防疫工作，並大膽宣稱美國因新冠病毒的死亡率是全球最低；不過此言一出立即遭媒體打臉，美國的死亡率為每1百萬人口中就有43人死亡，其實排名全球第8高。

宣稱美國因新冠病毒的死亡率是全球最低；不過媒體指出美國的死亡率為每1百萬人口中就有43人死亡，其實排名全球第8高。

據美國有線電視新聞網指出，川普19日接受福斯新聞台主持人華萊士（Chris Wallace）專訪時表示，「我聽到美國是全球死亡率最低的國家之一，或許我們就是那個死亡率最低的國家」，並請白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）拿出資料向主持人證明，並嗆先前稱美國死亡率最嚴重的國家之一的華萊士是在做假新聞。

不過報導指出，其實川普搞錯了，他當時拿的資料是「病死率」（Case-fatality rate），也就是以新冠死亡人數除以確診人數。報導稱，這種統計方式很有問題，畢竟此途徑十分依賴一國是否有徹底實行檢測，如果該國持續對人口普遍檢測，其病死率不會太高；反之，若依國只檢測有住院有病徵的人，那病死率就會提高。而當前國際上普遍採用的死亡率是以1百萬人口為單位的新冠死亡人數。

儘管如此，根據霍普金斯大學的統計，就算美國採用「病死率」的統計方式，在全球也排名在60名，與巴西及秘魯等國同樣列在疫情重災區；而就總人口數而言，擁有美國在全球疫情排名也是屬於嚴重地區，也就是說根本沒有任何一種方法可以證明川普宣稱的美國因新冠致死率是全球最低的。

(中時新聞網)