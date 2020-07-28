六都爭搶統籌分配款，台中市長盧秀燕28日提早銷假上班受訪表示，中央不要太集權、集錢，中央權太大，難免有時候有人有黨派之分有私心，分配就不公平，最好避免「一桃殺三士」，建議將餅做大，依人口數或繳中央的稅額分配地方，多留給地方從事家園建設，目前以六都來講，「台中市最委屈了！」繳最多、分回多才公平。

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等多名直轄市長，都對統籌分配款提出增加獲配的比例 ，盧秀燕今日在出席主持市政會議前受訪指出，以六都來講，台中市最委屈了，因為台中市是全國第二大都，人口高達281萬多人，已是全國第二，但台中分配或是所有各項補助方案，還是六都第四，分配金額不到六都總額的1／6，呼籲中央要正視中台灣發展的關鍵時刻，急需中央挹注資源全力拚建設。

對於統籌分配稅款，盧秀燕指出，109年度台中市獲配中央統籌分配稅款280.49億元、一般性及專案補助款78.26億元，合計358.75億元，占6都獲配財源總額2353億元的15.24％。

盧秀燕呼籲中央，應盡速修正《財政收支劃分法》，擴大釋出財源，把餅做大，檢討現行中央統籌分配稅款的分配指標權重，秉公平、公正原則分配地方，落實北、中、南均衡發展政策。

「台中市上繳中央的國稅這麼多，台中市人口這麼多，分配回來台中市的這麼少！」盧秀燕表示，統籌分配款對台中市發展有影響，台中市也希望能多獲分配，她覺得與其責怪

，不如提出一些改善方法，如果市民繳稅一半以上給中央，已經是蠻多的，就世界各國來講，已經算是蠻多的。

盧秀燕說，她擔任立委時在財政委員會，了解各縣市統籌分配款議題，建議不要爭吵比例問題，中央應評估各縣市繳稅能力，每個縣市分回來的稅收分配款至少要占一半以上，以台中上繳中央1516億，如果能分配8、900億，這樣會比較合理，一半市民繳稅，一半給中央。

她也建議中央不要太集權，不要太集錢，稅是地方民眾賺的，應該多留在地方上從事地方家園建設，或是按照人口數來分配較合理，需各界再多加討論。

(中時 )