針對美國聯邦眾議員蒂凡尼日前在眾議院院會審議「國防部撥款法案」提出修正案，要求美國國防部不得將預算用於執行國務院所發布「與台灣交往準則」相關規範。對此，外交部今天表示，感謝該議員友台行為，鼓勵美國進一步放寬不合時宜的台美交往限制。

外交部發言人歐江安表示，美國國會長期以來，透過立法或致函等方式，就台美關係重要議題表達正面友好立場。外交部感謝美國國會議員持續採取各項友我具體作為，鼓勵美國行政部門進一步放寬不合時宜的台美交往限制；我方將密切關注該修正案後續審議情形。

歐江安指出，我國政府將持續以務實態度，與美方保持密切溝通，在既有的良好基礎上，持續深化台美全球合作夥伴關係。

另外，歐江安表示，外交部自今年4月第一波捐贈行動起迄今，已捐贈美國共計1265萬5千片口罩，對象包括美國聯邦政府、各州地方政府、醫療院所、退伍軍人機構等第一線防疫及醫療人員。

歐江安說，我國捐贈廣受美國聯邦及各地方政府肯定，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）曾推文感謝，另有多位重量級聯邦參眾議員，如聯邦參議院外交委員會主席（Jim Risch, R-ID)、聯邦參議員（Marco Rubio, R-FL）等，也有多位州長如德州州長Greg Abbott、麻薩諸塞州長Charlie Baker等公開肯定我國慷慨善舉。

(中時 )