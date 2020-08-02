中央氣象局已發布哈格比颱風海上颱風警報，颱風中心晚間8時許位於花蓮東方外海，以每小時17轉20公里速度，朝北北西轉西北移動。中央災害應變中心今（2日）晚間9時許舉行第三次工作會報，由消防署長陳文龍主持，陳文龍指出，未來不排除發布陸上颱風警報，務必提高警覺積極面對。

根據最新氣象資料顯示，哈格比颱風逐漸接近台灣東北部及北部海面並構成威脅，預估未來仍稍有增強趨勢。根據風場分析資料，其暴風半徑約為80公里，近中心最大風速：每秒23公尺，瞬間之最大陣風：每秒30公尺。

中央災害應變中心指出，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，明（3日）基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全；適逢大潮期間，沿海低窪地區請慎防淹水。

陳文龍指出，由於哈格比颱風七級風暴風半徑逐漸接近台灣東北部海域，未來不排除發布陸上颱風警報，請各功能分組務必提高警覺積極面對，並提醒各級政府在入夜之前完成防災整備作業。

受外圍環流影響，明（3日）全台各地降雨將逐漸增加，仍請中央氣象局及各級政府應利用多元管道提供民眾各項警特報訊息及天氣概況，宣導民眾盡量不要前往山區及河邊活動，並注意自身安全。

經內政部分析，過去風水災死亡與失蹤的原因，多因民眾冒險外出活動所致，因此內政部提醒民眾，颱風來襲，「在」外時小心路樹、招牌掉落；「家」中門窗盆栽要固定；「最」好不要隨意外出；「好」好待在家中最安心，並請不要到公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向，請記得颱風天在家最安全。

(中時 )