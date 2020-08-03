美國總統川普表示暫不封殺中國大陸短視頻應用程式TikTok之後，微軟公司表示，繼續推動收購TikTok的談判，整個交易談判將包括在美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭的TikTok業務。不過，雖然川普同意給予微軟公司45天的時間完成談判，但他同時也表示「不喜歡這項交易」。

據《美國之音》報導，微軟是在周日正式宣佈有意收購TikTok的美國業務，川普也同意讓TikTok與微軟公司在45天內完成收購談判，預計這項高達500多億美元的巨額交易一旦達成，可能會重塑主群媒體行業，更進一步加劇美中之間的緊張關係。

路透指出，TikTok在美國擁有一億用戶，收購完成後，微軟將獲得一個罕見的機會，成為社群媒體巨頭臉書、Snap等公司的強有力挑戰者。微軟旗下目前只有一家供專業人士使用的社群媒體領英(LinkedIn)。

微軟表示，要爭取在9月15日前完成談判，計畫中的收購對象是TikTok在美國的業務，但交易談判會涉及TikTok在加拿大、澳大利亞和紐西蘭的業務。

TikTok的母公司字節跳動科技公司還尚未公開證實這則消息，該公司創始人兼首席執行官張一鳴昨日給員工發出一封信，就傳聞內容進行澄清。

信中說，「儘管我們一再強調自己是一家私營企業，並且我們願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但美國外國投資委員會(CFIUS)還是認定位元組跳動必須出售TikTok美國業務。」「我們不認同這個決定，因為一直以來我們都堅持確保使用者資料安全、平台中立性和透明度。」他在信中也提到正在進行的與微軟公司的收購談判。

TikTok一再向美國政府表示，美國使用者的資料保存是安全的。境外使用者的資料都保存在設在海外的資料庫，並在新加坡有一個備份。在香港實施國安法之後，TikTok為避嫌，立即宣佈撤出香港。

川普週五表示，他準備禁止TikTok在美國的業務，但如果微軟公司能夠在45天內完成收購談判，他願意讓微軟嘗試一下。但他隨後又表示，「不喜歡這種交易」。

除了川普所說的個人資料安全性問題外，美國官員還認為，這款非常受美國年輕人喜歡的短視頻應用可能被用來宣傳中國大陸的內容，或把大陸的言論審查擴展到美國。

觀察人士指出，儘管TikTok為擺脫與北京的關係做出了許多努力，但依然很難取信於美國，原因在中共一黨專政之下，沒有任何一家公司在中共發出命令時能夠進行有效的對抗。大陸科技巨頭華為公司做不到，TikTok也無法提供令人信服的證據說明它能夠做到。

(中時新聞網)