國際知名數據調查公司Sensor Tower 近日公布2020年7月全球App商店下載量統計資料指出，7月份大陸抖音與TikTok以超過6520萬次下載量，位列全球非遊戲移動應用下載榜冠軍。此一數字較2019年同期增長21.4%，其中美國是本期下載量最大的市場，占9.7%；其次為印尼，占8.5%。

《多維新聞》報導指出，7月份下載量排名第2的App是臉書，下載次數為5360萬次，其中來自印度的下載量最大，占23.1%；其次是印尼，占9.1%。

除了抖音及其國際版TikTok與臉書之外，前5名中還包括ZOOM、Instagram和WhatsApp。

報導指出，6月29日TikTok從印度App Store和Google Play應用商店下架之後，Snack Video首次進入全球移動應用下載榜Top10，位列第8名，超越另一款短視頻應用Likee。Snack Video在7月共獲得2880萬次下載，是6月780萬次下載的3.7倍。

此外，除下載量外，資料顯示，7月份抖音和TikTok在全球吸金超過1.02億美元，為2019年7月的8.6倍，持續蟬聯全球非遊戲移動應用收入榜冠軍。

(中時新聞網)